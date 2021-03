Stiri pe aceeasi tema

- Cinci lideri de state UE au facut apel sâmbata la organizarea de convorbiri la nivel înalt în blocul comunitar pentru a asigura distributia echitabila a dozelor de vaccin împotriva coronavirusului, afirmând ca actualul sistem ar crea "disparitati uriase" între…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fara a le numi, ca au negociat in culise ”contracte” cu laboratoarele, ceea ce a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, transmite Agerpres, citand AFP. ”Exista indicii potrivit carora…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - au cerut miercuri Comisiei Europene ca sistemul de alocare a vaccinurilor anti-COVID-19 sa fie bazat pe necesitatile tarilor, nu pe dimensiunea populatiei lor, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Ministrii sanatatii din Lituania, Letonia…

- Statele membre sunt obligate sa asigure punerea in aplicare a contorizarii inteligente in temeiul legislației UE privind piața energiei in cel de-al treilea pachet energetic. Statele membre s-au angajat sa lanseze aproape 200 de milioane de contoare inteligente pentru electricitate și 45 de milioane…

- Google anunța lansearea unei competiții dedicate țarilor din Europa Centrala și de Est, prin care va distribui 2 milioane de euro in granturi catre organizații din Romania și alte 10 țari din regiune, pentru susținerea unor proiecte caritabile. Aceste granturi urmaresc sa susțina alfabetizarea digitala…

- SaveGREEN , este un proiect nou care are ca tema principala menținerea coridoarelor ecologice din Munții Carpați, Alpi și Balcani. In Romania este pus in practica in doua zone pilot din Valea Mureșului, regiuni care sunt bogate atat in natura salbatica cat și in oportunitați de dezvolare economica durabila.…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 17,2% din populatie traia anul trecut in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu cel al membrilor din gospodarie, pe primul loc situandu-se Romania, cu aproape jumatate din populatie (45,8%), arata datele publicate…

- Romanii sunt pe primul in Uniunea Europeana la capitolul bani cheltuiți pe alcool. Conform Eurostat, in ultimii 10 ani Romania a inregistrat cea mai mare creștere din UE la cheltuielile pentru alcool. Anul trecut gospodariile europene au cheltuit 117 miliarde euro, adica echivalentul a 0,8% din PIB-ul…