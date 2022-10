Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile a cinci posturi de politie rurala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, precum si locuintele de serviciu de la fiecare dintre acestea au fost renovate, in totalitate, in acest an, costurile de reparatii depasind un milion de lei, a informat, luni, institutia,…

- CARAS-SEVERIN – Pentru asta a fost nevoie de o investitie de un milion de lei, cele cinci posturi reabilitate anul acesta alaturandu-se altor sase modernizate anul trecut! In ultimele 5 luni, cladirile a cinci posturi de poliție rurala din structura Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin…

- DOMAȘNEA – Ieri, 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat doua percheziții domiciliare, in județul Caraș-Severin, la adresele unor persoane banuite de trafic de droguri…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, institutia organizeaza concurs in vederea ocuparii unor posturi vacante, prin incadrare directa sau rechemare in activitate, fiind disponibile patru posturi, respectiv: unul de ofițer specialist II in specialitatea…

- REȘIȚA – Este vorba despre peste 1,2 kilograme de droguri de mare risc, distribuite printr-o filiera in care au fost atrași tineri din Reșița, cantitate ridicata in urma a trei percheziții domiciliare derulate in municipiu! „In 5 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- REȘIȚA – Sub sloganul „Avem obligația sa fim pregatiți“, structurile de intervenție antiterorista ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin, impreuna cu cele ale Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, au desfașurat un stagiu…

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar daca statisticile Poliției județului incrimineaza viteza excesiva drept principala cauza a accidentelor grave, apasatul pedalei de accelerație pare sa devina o pasiune pentru tot mai mulți dintre conducatorii auto! Rezultatul impresionant a fost inregistrat in cadrul unei acțiuni…