Stiri pe aceeasi tema

- La o razbunare crunta a recurs un individ din judetul Neamt, victima fiind fosta concubina a fratelui sau. A incendiat un BMW si i-a asteptat pe politisti la locul faptei, ulterior fiind arestat preventiv. Masura lipsirii de libertate a fost luata ieri, 25 mai 2023, de catre magistratii de la Judecatoria…

- Minel Prina, fost primar al Slatinei, condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare in același dosar cu fostul ministru Darius Valcov, a fost dat in urmarire generala. Polițiști care au mers la domiciliul fostului edil nu au dat de urma acestuia, fiind dat in urmarire generala. Prina a fost acuzat de…

- O minora in varsta de 15 ani, din satul Vizantea Razaseasca, comuna Vizantea-Livezi, este cautata de politisti dupa ce familia acesteia a sesizat faptul ca a plecat voluntar de acasa, in cursul noptii de vineri spre sambata, fara a mai reveni la domiciliu, informeaza reprezentantii Inspectoratului de…

- LA TRIBUNAL!… Ieri dimineața au avut loc in Barlad zece percheziții la traficanții de droguri. Acțiunea s-a derulat intr-un dosar instrumentat de DIICOT și SCCO Vaslui. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea…

- DECIZIE… Arestat inca din vara anului trecut, dupa ce a fost acuzat de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice, Ionel Gheorghe, un barladean de 50 de ani, reușește sa convinga instanța și scapa de masura privativa de libertate. Magistrații Tribunalului Vaslui au decis inlocuirea arestului preventiv…

- LA RACOARE… Externat, la cateva zile dupa ce a ajuns in spital impușcat de catre polițiști, scandalagiul din Protopopești, comuna Tacuta, va fi judecat de catre magistrați in stare de arest preventiv. Judecatorii vasluieni au decis, zilele trecute, prelungirea masurii arestului preventiv, ținand cont…

- O balena uriașa a scufundat barca unui echipaj de navigatori in Oceanul Pacific. Grupul a fost salvat dupa ce a plutit in deriva mai bine de 10 ore, relateaza The Guardian. Patru prieteni au plutit 10 ore pe o barca de salvare și pe o barca pneumatica dupa ce o balena a scufundat velierul de […] Articolul…

- Un barbat din Florida care a deschis ușa pentru ca auzise un zgomot a fost mușcat de un aligator lung de 3 metri, relateaza The Guardian. Scot Hollingsworth, din Daytona Beach, a declarat pentru postul local de televiziune WKMG ca se uita la televizor cu soția sa cand a auzit o lovitura in usa și […]…