Cinci poliţişti craioveni, la judecată Magistratii craioveni au dispus inceperea procesului in dosarul in care au fost deferiti justitiei cinci politisti din cadrul IPJ Dolj. Un alt inculpat din dosar este finul unuia dintre politisti. Pe scurt, cei cinci politisti sunt acuzati ca au batut doi craioveni. Al șaselea inculpat l-ar fi lovit cu o sabie pe unul dintre craiovenii agresați de polițiști. Printre infractiunile retinute de procurori se numara purtarea abuziva, lipsirea de libertate, lovirea sau alte violențe, șantajul și falsul intelectual. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj anuntau, in urma cu aproape doi ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

