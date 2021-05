Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din Alba au fost trimise in judecata de catre procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia dupa ce, in urma cu sase ani, o asociatie ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in valoare de peste 460.000 de lei printr-un proiect de combatere…

- Doua femei din judetele Galati si Braila au fost trimise in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie(DNA) – Serviciul Teritorial Galati pentru fraude cu fonduri europene, informeaza, miercuri, reprezentantii DNA. Potrivit sursei citate, in primul caz procurorii DNA au dispus…

- Doua persoane fizice si o asociatie agro-zootehnica din Bacau au fost trimise in judecata, miercuri, de procurorii DNA, pentru comiterea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri…

- FRAUDA cu fonduri europene in Alba: Trei persoane, acuzate de fals in inscrisuri in cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata fața de: Trei inculpați, Irina M., Flaviu F., Lucian…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, dar și a firmei SC Ocolul Silvic Privat Nadaș SRL, intr-un dosar de „abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, in forma continuata”. Va reamintim ca…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatului Catanoiu Ciprian Irinel, ofițer in cadrul Penitenciarului Tulcea, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita in forma continuata.Potrivit…