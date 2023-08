Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, in ultima saptamana, politistii din Constanta au intervenit in urma a 23 de apeluri primite prin numarul unic de urgenta 112, apeluri care sesizau nerespectarea indicatiilor salvamarilor in conditiile in care era arborat steagul rosu, relateaza News.ro. „Din pacate, de pe data…

- Un barbat a murit inecat in stațiunea Costinești, vineri seara, iar alte doua persoane sunt cautate și la aceasta ora de scafandri in Eforie Nord și Vama Veche. Este inca o zi neagra pe litoralul romanesc. Luni, cinci oameni au fost inghițiți de valuri.

- Un dosar de cercetare penala a fost deschis de politisti dupa ce, pe plaja din Eforie Nord, cativa turisti s-au luat la bataie cu salvamarii pentru ca acestia le-au interzis sa intre in apa din cauza valurilor mari, fiind arborat steagul rosu. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat,…

- Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, fiind un numar ”ingrijorator de mare” de evenimente montane. Astfel, au fost salvate 54 de persoane, din care 14 au fost predate echipajelor medicale pentru…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat sambata dimineata, 15 iulie, pe Autostrada Soarelui, sensul de mers spre mare, circulandu-se in coloana la kilometrii 59 si 184, din cauza a doua accidente cu mai multe mașini, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.Potrivit autoritaților, sunt formate 2…

- Traficul se desfasoara ingreunat sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, circulandu-se in coloana la kilometrii 59 si 184, din cauza a doua accidente in care au fost implicate mai multe masini. ”Valori de trafic ridicate pe A2 Bucuresti – Constanta, in directia catre Constanta. Sunt formate 2 coloane…

- Salvatorii ARSVOM au fost solicitati seara treciuta sa intervina in ajutorul unei persoane aflate in largul Marii Negre.Potrivit reprezentantilor ARSVOM, ieri, la ora 21:18, MRCC Constanta a alertat ARSVOM, pentru salvarea si recuperarea unei persoane aflate in largul Marii Negre.Din primele informatii…

- In perioada 1 ndash; 5 iunie 2023, cele cinci puncte de trecere a frontierei cu Republica Bulgaria, din judetul Constanta, au fost tranzitate de 235.000 de persoane folosind 70.000 de mijloace de transport.Din cele 235.000 de persoane, 91.000 au intrat in Romania si 144.000 au folosit punctele de trecere…