- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 992 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 712 traversari persoane, dintre care 4 141 treceri la frontiera moldo-romana, 954 treceri la frontiera cu Ucraina și 617 treceri aeriene.

- Directorul Agenției pentru Eficiența Energetica, Alexandru Ciudin, risca sa fie demis din funcție, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca acesta a incalcat regimul juridic al incompatibilitaților.

- Pe parcursul a 3 ani, incepand cu 2018 și pana in prezent, 55 de nume au fost incluse de catre Autoritatea Naționala de Integritate in Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publica sau o funcție de demnitate publica.

- Un primar satesc din raionul Soroca a incalcat repetat regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publica, Legea integritații și Legea privind declararea averii și a intereselor personale, informeaza Autoritatea Naționala…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a stabilit incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese in privința unui primar satesc din raionul Rezina, care avand interes personal ce rezulta din relațiile sale cu persoana apropiata – sora, angajata in cadrul primariei,

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul unei suburbii a municipiului Chișinau a soluționat cereri și a emis acte administrative in privința rudelor angajate. Potrivit ANI, barbatul va fi inscris in Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publica…

- Un vicepreședinte al raionului Orhei va fi decazut din dreptul de a exercita o funcție publica sau o funcție de demnitate publica, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioada de 3 ani, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca a incalcat regimului juridic al incompatibilitaților…