Cinci persoane reținute și două grupări de contrabandă destructurate de DIICOT Bistrița-Năsăud Procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru 24 de ore a cinci persoane pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda, evaziune fiscala, detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, braconaj si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor periculoase care au devenit deseuri. Pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Maramures au activat doua grupari specializate in activitati de contrabanda ce au cauzat un prejudiciu de aproximativ 616.000 lei. Incepand cu anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

