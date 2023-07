Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate in judetul Prahova intr un dosar de delapidare si contrabanda cu bijuterii.Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova, in urma probatoriului administrat, cinci persoane, o femeie in varsta de 63 de ani si…

- Sapte persoane au fost retinute de politisti si apoi puse sub control judiciar in cadrul unui dosar penal privind infractiuni silvice cu un prejudiciu de aproape un milion de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Opt persoane au fost retinute si 77.000 de euro au fost recuperati in bani si bunuri, in dosarul cu un prejudiciu de 800.000 de euro, anunta Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."In continuarea cercetarilor efectuate in cauza penala privind savarsirea infractiunilor de…