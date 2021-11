Procurorii au retinut, marti, cinci persoane, suspectate ca faceau parte dintr-un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de santaj si lipsire de libertate, care cerea taxa de protectie dezvoltatorilor imobiliari din Bucuresti, informeaza Agerpres . Potrivit Politiei Capitalei, cele cinci persoane urmeaza sa fie prezentate magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Procurorii DIICOT si politistii Capitalei au efectuat, marti, trei perchezitii in Bucuresti si in judetul Prahova, la membrii grupului. „In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2017, mai…