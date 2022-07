Cinci persoane rănite în urma unei ciocniri între două autoturisme Cinci persoane au fost ranite in urma unui grav accident la intersectia DJ 581 cu localitatea Clocotici, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident., pe DJ 581. In cele doua mașini se aflau sase persoane, dintre care doi minori. In urma evenimentului cinci persoane (trei adulți și doi copii) necesita ingrijiri medicale […] Articolul Cinci persoane ranite in urma unei ciocniri intre doua autoturisme a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

