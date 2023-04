Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, inclusiv un copil de 8 ani, au fost ucise intr-un schimb de focuri intr-o casa din Cleveland, Texas, a relatat sambata ABC News, citand poliția și autoritațile locale.Reuters anunța ca impușcaturile au avut loc vineri seara, iar poliția inca il cauta pe suspect, conform Mediafax.…

- Sapte persoane, printre care un copil de șapte ani, au fost ucise sambata de un grup armat care a intrat intr-un parc acvatic din La Palma, in statul Guanajuato din centrul Mexicului și a deschis focul, informeaza Agerpres.

- Sapte persoane, inclusiv un copil, au fost ucise sambata, de un grup armat care a patruns in parcul acvatic din La Palma, in statul Guanajuato (centrul Mexicului), potrivit autoritatilor locale, citate de AFP, anunța news.ro.Politia „a ajuns la fata locului unde au gasit resturi de gloante si cadavrele…

- Doua atacuri armate produse la zeci de kilometri una de alta au avut loc, vineri seara, pe Interstate 45, la nord de Houston, Texas, in urma carora trei motocicliști au murit și unul a fost ranit, informeaza NBC News . Victimele, toți barbați, aveau varste de 32, 43 și 69 de ani, au anunțat autoritațile…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise intr-un atac cu arme de foc urma unor focuri de arma, in orasul Louisville, din statul american Kentucky. Alte șase persoane au fost ranite și transportate la spitalele locale, inclusiv un ofițer de poliție, informeaza Digi24. Incidentul s-a petrecut in zona centrala…

- „Focuri de arma” au fost trase intr-un lacas de cult din cartierul Gross Borstel din Hamburg si „mai multe” persoane au fost ucise, iar altele grav ranite, a anunțat pe Twitter Politiei din Hamburg, metropola din nordul Germaniei. „In jurul orelor 21.00, una sau mai multe persoane necunoscute au deschis…

- Poliția a anunțat ca mai multe persoane au fost ucise și altele ranite intr-un schimb de focuri de arma mortal in Hamburg. Incidentul ar fi avut loc la un centru al Martorilor lui Iehova, potrivit DW.Mai multe persoane au fost declarate moarte, iar altele au fost ranite in urma unui schimb de focuri…

- Cel puțin șase persoane au murit și alte cateva au fost ranite in urma unui schimb de focuri de arma in nordul Germaniei, orașul Hamburg, potrivit BBC și DW. Poliția din Hamburg a precizat intr-un mesaj pe Twitter ca o operațiune de amploare este in curs de desfașurare in zona Alsterdorf. Potrivit mai…