Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata la un apartament in municipiul Piatra Neamt, doua persoane fiind transportate la spital intoxicate cu monoxid de carbon, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina...

- Patru persoane au fost ranite, marti, pe DN 2, la intrare in municipiul Ramnicu Sarat, in urma coliziunii dintre doua autovehicule, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, in timp ce se deplasa cu autoturismul, pe DN 2, din directia…

- Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD s-au deplasat pe strada Laminoristilor din Galati pentru a interveni la stingerea unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Sambata, 7 decembrie, la ora 20,40, Detasamentul de Pompieri Galati a fost solicitat sa intervina la un incendiu…

- In urma cu aproximativ o ora a izbucnit un incendiu la un pub din centrul municipiului Pitești. Au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj cu autospeciala de salvare la inalțime, un echipaj cu autospeciala de prima intervenție și comanda și un echipaj SMURD. A ars acoperișul…

- Un barbat a fost intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit, luni, intr-un apartament din Piatra Neamt, el fiind gasit inconstient de catre pompieri. De asemenea, alte patru persoane care locuiesc in blocul respectiv au fost evacuate.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs duminica dupa amiaza pe drumul national 7 C, in judetul Arges, unde trei autoturisme s-au ciocnit. La ora transmiterii acestei stiri, tronsonul pe care a avut loc coliziunea, in localitatea Merisani, este blocat, anunta…

- Echipaje ale ISU Timis au evacuat, sambata, 32 de persoane din sauna unei sali de sport din Timisoara, unde a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. 'Incendiul a fost lichidat dupa ce la fata locului…

- Aproximativ 42 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izblucnit intr-un bloc din municipiul Calarasi. 20 de pompieri au intervenit cu 6 autospeciale si au actionat timp de 2 ore pentru stingerea focului.