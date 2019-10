Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27.09 a.c, un accident rutier a avut loc in Medgidia, la intersectia strazilor Jiului cu Poporului. Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Munteanu, a declarat:Aseara, in jurul orei 20:50, un barbat, de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Poporului, circuland dinspre zona fabricii…

- Doua persoane au fost ranite cel mai probabil ușor, intr-un accident de circulație produs joi, in jurul orie 12,10 in Alba Iulia. Un autoturism a lovir o țeava de gaz, care s-a spart. Accidentul s-a produs in municipiul Alba Iulia, pe strada Regimentul V Vanatori. Detașamentul de pompieri Alba intervine…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi, anunța news.ro.Potrivit politistilor…

- Cnci persoane, printre care și doi copii, au fost transportate la spital, luni, in urma unui accident care s-a produs in Ploiești și in care au fost implicate un troleibuz și o mașina, transmite MEDIAFAX.Citește și: USR-PLUS vrea sa provoace un dezastru pentru Guvernul Dancila! Lovitura pregatita…

- Șapte persoane, printre care trei copii, au fost ranite, joi dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe DN13E in zona Campu Frumos din județul Covasna. Toate victimele au fost transportate la spital, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Traian Basescu! ‘Trebuie sa ma apar’…

- Trei persoane, intre care un copil de sase ani, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti la Galati, anunța AGERPRES.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele Accidentul, in care au fost implicate trei autoturisme, a…

- Sapte persoane au fost ranite, intre care trei copii, in urma unui accident produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A1, in judetul Arad, traficul fiind blocat pe un sens de mers. Potrivit purtatorului...

- Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Arad, pe DN 7, in zona localitatii Lipova. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a izbit de o autoutilitara. Un barbat de 37 de ani, cetatean bulgar, a condus un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 7,…