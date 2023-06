Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. In noaptea de 4/5 iunie, in jurul orei 0:15, un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe... The post Cinci tineri au ajuns la spital in urma unui accident produs noaptea trecuta pe Calea Aurel Vlaicu. Vinovatul era baut appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 30 mai, in jurul orei 14.00, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe strada Voinicenilor din municipiul Targu Mureș. "La fața locului s-au deplasat de urgența motocicleta SMURD, o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima…

- Duminica 28 mai 2023, in jurul orei 11.00, un tanar de 19 ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Rimetea, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din localitatea Buru, județul Cluj. In urma impactului, autoturismul condus de tanar…

- ACCIDENT la Rimetea, provocat de un șofer de 19 ani: Un tanar a ajuns la spital dupa coliziunea dintre 3 mașini Un ACCIDENT a avut loc duminica la Rimetea. Evenimentul rutier a fost provocat de un șofer de 19 ani. Un tanar a ajuns la spital dupa coliziunea dintre 3 mașini. La data de 28 mai 2023, in…

- FOTO| Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier grav in Targu Jiu: Doua persoane au ajuns la SPITAL FOTO| Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier grav in Targu Jiu: Doua persoane au ajuns la SPITAL Un accident rutier grav a avut loc in cursul zilei de marți, 9 mai, pe centura Municipiului…

- Accident grav ieri seara pe autostrada A1, in județul Arad. Un bulgar s-a rasturnat cu tirul și a fost ranit alaturi de un alt pasager. Ambele persoane au fost transportate la spital. Polițiștii au fost sesizați ieri in jurul orei 23.10 despre evenimentul rutier. Din primele cercetari s-a stabilit ca…

- Accident de circulație marți seara, in jurul orei 21:50, pe Calea Aurel Vlaicu, in zona garii din Arad. „Un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu, spre UTA, in zona Garii CFR a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a derapat pe sinele de tramvai,…