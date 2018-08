Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in urma cu putin timp, in parcarea unui mare magazin din Calea Sagului. In coliziune au fost implicate doua autovehicule, o masina marca Ford si un microbuz. Din primele informatii, autoturismul circula regulamentar, fiind lovit puternic in partea lateral-dreapta de microbuz. Cinci persoane…

- Un accident s-a produs joi seara in judetul Buzau intre un microbuz, un tractor și o mașina, primul bilant indicand 12 raniti. Din primele informații furnizate de IGSU, 12 persoane – zece adulți și doi copii – au fost implicate, toate fiind conștiente, insa prezinta diverse traumatisme. Nu au fost persoane…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca.

- Un accident grav de circulație a avut loc, joi seara, pe șoseaua care leaga Timișoara de vama Cenad. O fetiți de șase ani și o femeie in varsta de 70 de ani au ajuns de urgența la spital.

- Un accident rutier grav s-a produs marti dimineata, intre localitatile Falticeni si Bunesti din judetul Suceava. Patru masini au fost implicate in accident, nu mai putin de sapte persoane avand nevoie de ingrijiri medicale. In apropiere de localitatea Podeni, judetul Suceava, a avut loc un accident…

- Un accident a avut loc pe DN56A, pe Dealul Starmina, in județul Mehedinți. Potrivit news.ro, in incident au fost implicate noua persoane și patru autovehicule: o autoutilitara, un autotren și doua mașini. Patru oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara.