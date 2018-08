Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca.

- Un accident teribil s-a produs joi dupa-amiaza, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Cenad, in care au fost implicate cinci autovehicule si noua persoane, dintre care doua victime au fost transportate la spital.

- 16 persoane au fost implicate, luni, intr-un accident rutier, dupa ce un microbuz si doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 17, in localitatea Bata din Bistrita-Nasaud, patru dintre victime urmand sa fie duse la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara.