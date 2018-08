Stiri pe aceeasi tema

Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- Cinci persoane, cetațeni israelieni, au fost raniți, vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 73A, la Paraul Rece, in județul Brașov. Trei dintre raniți, care sunt copii, vor fi transportați la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Brașov, in accidentul…

- Sapte persoane, intre care doua fetite cu varstele de 8 si 13 ani, au fost ranite intr-un accident de circulatie, pe DN 7, in zona localitatii Lesnic, intre Deva si Ilia, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune, conform Agerpres.

- Patru persoane, printre care si doi copii, au fost luate marti seara de apele unui parau, in judetul Tulcea, iar doua dintre ele, o femeie si un copil au murit, celelalte doua fiind cautate de pompieri.

- Accidentul s-a produs pe fondul unei manevre de intoarcere neregulamentara, efectuata de o femeie aflata la volanul unui autoturism. The post Carambol pe autostrada A1: șase persoane au fost ranite dupa ce o soferita a intors masina appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav la Seini la iesirea spre Sabisa in urma cu cateva minute. Doua persoane ranite in urma impactului. O mașina a fost facuta praf. Politistii au fost sesizati ca la Seini a avut loc un accident de circulatie grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime. Din primele informatii…

- Șoferul a fugit dupa impact iar poliția a declanșat o ampla operațiune pentru identificarea și prinderea lui. Potrivit medicilor, cei cinci raniți sunt in stare grava. Patru ambulanțe au fost trimise pentru salvarea victimelor. Anchetatorii susțin ca, deocamdata, nu sunt motive care sa indice…