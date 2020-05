Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de taifunul care s-a abatut asupra estului Filipinelor, fortand peste 91.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele, au anuntat sambata autoritatile, potrivit DPA, preluata de Agerpres.Printre victime s-a aflat un fermier care a decedat…

- In aceasta dimineața au fost raportate oficial alte patru decese puse pe seama coronavirusului in județul Arad, dintr-un lot de 9 decese anunțate pe țara. Trei dintre aceste decese au fost raportate la aproximativ o luna dupa ce s-au produs, dovada a faptului ca inca se ascund morții puși pe seama coronavirusului,…

- China, unde coronavirusul a aparut la sfarșitul anului trecut, a reușit sa-și țina sub control focarul de infecție și sa recenr a relaxat restricțiile de calatorie pentru cetațeni in punctele "fierbinți" ale virusului. Exista insa ins[ preocup[ri legate de faptul ca relaxarea restricțiilor va face ca mii…

- Italia, cea mai afectata tara europeana, are peste 800 de persoane decedate in ultimele 24 de ore. Actualele masuri restrictive din Italia, prin care in primul rand sunt interzise deplasarile inutile ale cetatenilor, raman in vigoare pana la 3 aprilie, data la care premierul Giuseppe Conte va anunta…

- Ne paște un nou pericol! Hantavirusul, „fratele” coronavirusului a lovit in China Un virus asemanator cu coronavirusul a produs primul deces in China. Corpul unui barbat care a murit a fost testat pozitiv cu hantavirus. Barbatul din provincia Yunnan mergea, intr-un autobuz, in provincia Shandong pentru…

- Autoritațile au confirmat 186 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Astfel, numarul total de infectari confirmate in Romania a urcat la 762, dintre care 16 pacienți fiind internați la terapie intensiva, 6 in stare grava. Pana astazi, 24 martie, 8 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și…

- Un microbuz care transporta copii cu dizabilitați a fost implicat intr-un accident rutier, luni dimineața. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați, luni, 17 februarie a.c., sa intervina la...