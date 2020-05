Cinci persoane au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz Cinci persoane au suferit arsuri in urma exploziei unei butelii de gaz Foto: Arhiva/ IGSU Cinci persoane, printre care doi copii, în vârsta de 7 și 10 ani, au suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz produsa în aceasta dimineața în satul Curciu, din nordul județului Sibiu. Cel mai grav este un barbat în vârsta de 65 de ani, care are arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului. Inițial, victimele au fost transportate la Spitalul Municipal din Mediaș, dar dupa evaluare medicii au hotarât sa fie transferate la Sibiu. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei adulti si doi copii din satul Curciu, judetul Sibiu, au fost transportati la spital, sambata dimineata, dupa explozia unei butelii. Ei erau constienti, dar au suferit arsuri, anunța news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, sambata dimineata, in jurul orei…

- Buzau: Persoane care refuza colaborarea cu medicii pentru diagnosticare Foto: Arhiva. În timp ce numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca, exista si persoane care refuza colaborarea cu medicii pentru a vedea daca sunt sau nu afectate. O astfel de situatie s-a înregistrat…

- O femeie prinsa sub daramaturile casei sale, in urma exploziei unei butelii, in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Corbu, a fost scoasa de pompieri si transportata la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Victima, în vârsta de 70…

- Trei femei din comuna Campuri au suferit atacuri de panica si au avut nevoie de ajutorul paramedicilor in urma unui incendiu care le-a afectat gospodariile, cauzat de arderea deseurilor si a resturilor vegetale, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea potrivit Agerpres.…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Romania a ajuns la 176 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul deceselor cauzate de noul virus a crescut la 176, dupa ce, luni seara târziu, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca înca opt oameni au murit. Sunt…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs, marti, intre o ambulanta, in care nu se aflau pacienti, si un autoturism pe raza municipiului Sebes, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.Potrivit sursei citate, Garda de Interventie Sebes a actionat pentru acordare…

- Trei muncitori au suferit arsuri de gradul 1 si 2 la nivelul fetei si al mainilor in urma unui incendiu izbucnit, luni, la Grupul de Sonde 110 Sarmasel Gara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures."Incendiul a fost stins de catre personalul angajat de…

- Spitalul "Dimitrie Gerota" din București este in carantina Foto: Arhiva RRA. Spitalul ''Dimitrie Gerota'' din Capitala, care functioneaza în subordinea Ministerului de Interne, este de miercuri, 11 martie, în carantina, iar pacientii si personalul unitatii medicale ramân…