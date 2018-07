Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier produs, sambata, intre o caruta si o motocicleta la iesirea din Sighisoara spre Medias s-a soldat cu sapte persoane ranite, transmite Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Mures, Cristian Virag, niciuna dintre cele sapte persoane - una diagnosticata cod rosu, doua…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.Reprezentantii ISU Timis au declarat pentru MEDIAFAX ca in…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.

- Masina lovita de tren pe DN 17D, in Bistrița-Nasaud. Un accident feroviar s-a produs, miercuri seara, in jurul orei 22,00, pe DN 17D, in localitatea bistriteana Feldru. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, dintre care trei sunt inconstiente si incarcerate, potrivit datelor comunicate de…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc, luni, în jurul orei 15.30, între localitațile Cașeiu și Ruganești.Conform primelor informatii, o soferita in varsta de 26 de ani din localitatea Rugasesti, aflata la volanul unui autoturism Ford, in…

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ramas incarcerate, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, vineri la pranz, pe DN13, intre localitatile Hoghiz si Rupea Gara, din județul Brașov. In cele doua autoturisme se aflau opt persoane, insa doar patru au fost ranite, doua ramanand incarcerate.…

- Un accident a avut loc, duminica, in județul Argeș, pe drumul dintre Pitești și Ramnicu Valcea. Un autocar, in care se aflau 30 de oameni, dintre care 13 sunt copii, s-a ciocnit cu o mașina in care se aflau alte trei persoane.