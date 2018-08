Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite in atacuri armate comise in doar cateva ore in orasul american Chicago, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Incidentele armate au avut loc in doar sapte ore, in cursul noptii de sambata spre duminica,…

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Aproape 40 de persoane au murit, iar alte 81 au fost ranite dupa ce niște kamikaze imbracați in burka au intrat intr-o moschee șiita din estul Afganistan in timpul unei rugaciuni și au inceput sa traga in credincioși inainte de a se detona, relateaza AFP și Reuters.

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un elicopter s-a prabusit luni dimineata in apropierea unui pod din nordul Beijingului, in China, in urma unei defectiuni tehnice, relateaza China Daily si Reuters.

- Mii de rusi au participat, duminica, la proteste impotriva propunerii Guvernului de a majora varsta de pensionare de la 60 la 65 pentru barbati si de la 55 la 63 pentru femei, relateaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- 81 de persoane au murit in incendiile violente din imprejurimile Mati, un mic sat turistic de coasta situat la aproximativ 30 de kilometri est de Atena, au anuntat autoritatile grece, iar alte 187 de persoane - inclusiv 23 de copii - au fost ranite, relateaza Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.