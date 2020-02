Cinci persoane au murit după ce s-au prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni Avionul a fost gasit in mai putin de o ora, dar interventia a fost ingreunata de faptul ca zona unde s-a prabusit este una stancoasa si impadurita. In cele din urma s-a confirmat ca toate cele cinci persoane aflate la bord, patru pasageri si pilotul, au decedat. Disparitia avionului a fost raportata joi, la 13:45 ora locala, iar in zona s-a deplasat un elicopter al fortelor de interventie, care a si reperat locul prabusirii, la aproximativ 18 kilometri de orasul Tuntutuliak. "Am reperat destul de repede locul prabusirii, dar greutatea vine din faptul ca este greu de ajuns in zona… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

