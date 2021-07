Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Administratiei Bazinale de Apa (ABA) „Prut-Barlad”, Petru Avram, ce se autointitula „animal politic” și se visa ministru, a fost trimis in judecata de DNA. Alaturi de el sunt vizați primarul comunei Vatra Moldovitei din judetul Suceava, Virgil Saghin, viceprimarului din Vatra Moldovitei,…

- Procurorii DNA au anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, trimiterea in judecata a șase persoane in dosarul angajarilor prin detașare de la Apele Romane. Acuzațiile aduse acestora sunt de abuz in serviciu, obținere de foloase necuvenite și complicitate la abuz in serviciu. Au fost trimisi in judecata…

- Radu Mazare este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata. Marcela Enache fostul secretar general al municipiului, din cadrul Consiliului Local Constanta , banuita de complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul…

- Surse spun ca directorul Petru Avram și-ar fi dat demisia din funcția de director al Administrației Bazinale Ape Prut – Barlad. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura…

- In completarea comunicatelor 824/VIII/3 , 826/VIII/3 și 830/VIII/3 din zilele de 3, respectiv 4 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpaților: LUKACS ANTAL, la…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de…

- Procurorii DNA de la Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de a le detașa, cu incalcarea prevederilor legale, la Administrația…

- Procurorii DNA au anunțat,luni, inceperea urmaririi penale fața de șase suspecți, acuzați de abuz in serviciu, obținere de foloase necuvenite și complicitate la abuz in serviciu, in cazul angajarilor prin detașare de la Apele Romane. Printre cei vizați se numara și directorul Administrației Bazinale…