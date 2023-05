Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, iar mai multe ranite, dupa ce resturi de drona au cazut in districtele Sviatoshynskyi si Solomianskyi din Kiev, luni dimineata, potrivit Nexta. Administratia Militara a Kievului a anuntat ca apararea aeriana “a avut de lucru” in ultimele ore. Potrivit The Kyiv Independent,…

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Ge

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Germaniei naziste.Cel puțin cinci persoane au…

- Este a 436-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Joi seara a fost doborata o drona deasupra Kievului. Se pare ca vehiculul aerian fara pilot (UAV) aparținea Ucrainei și era defectat, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Peste 100 de persoane au fost ucise sau ranite in ultimele 4 zile.

- Rușii au bombardat Odesa cu drone Shahed in noaptea de marți spre miercuri, reușind sa loveasca infrastructura orașului, dar fara a provoca victime. Nu mai puțin de 60 de atacuri aeriene au fost declanșate de forțele ruse in 24 de ore, atacuri soldate cu raniti in special in randul populatiei civile,…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Odesa se afla din nou sub teroarea bombardamentelor. Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra acestei regiuni marți, 14 martie. Anunțul a fost facut de Comandamentul Operational din sudul Ucrainei, relateaza The Guardian.

- Rusia a inceput sa lanseze drone din regiunea Briansk, folosind „o axa diferita de atac, mai aproape de Kiev”, a informat Ministerul Apararii din Regatul Unit pe 1 martie, noteaza Kyiv Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…