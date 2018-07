"Politisti ai Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, in colaborare Politia Federala din Belgia, regiunea Hasselt, au desfasurat in comun investigatii, intr-un dosar penal de criminalitate transfrontaliera, inregistrat la Tribunalul de Prima Instanta Limburg, Belgia. Cercetarile din ultimele trei luni au relevat ca, in perioada iunie 2017 - iulie 2018, membrii unei grupari de criminalitate organizata, formata din cetateni romani, ar fi comis, prin efractie, zeci de furturi de bunuri electronice…