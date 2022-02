Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de delicte informatice a investigat 36 de conturi de pe retelele sociale pentru acest tip de mesaje si a ordonat retinerea a opt persoane, insa pana acum nu a reusit sa dea decat de cinci dintre ele, a informat cotidianul turc Hurriyet.Cel mai cunoscut nume de pe lista este cel al inotatorului…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. "Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat…

- Cadavrele au fost gasite in apropierea punctului de trecere a frontierei Ipsala, „fara haine și incalțaminte”, potrivit unui comunicat citat de Euronews.Biroul guvernatorului pentru provincia Edirne a declarat ca unul dintre migranți a murit la spital dupa ce a fost salvat de autoritațile turce.Turcia…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu a anunțat, miercuri, ca doisprezece migranți au fost gasiți morți de frig in apropierea graniței comune cu Grecia, informeaza Euronews, ciat de Digi 24 . Potrivit unui comunicat, cei 12 migranți au fost gasiți fara viața in apropierea punctului de trecere…

- Bulgarii au început sa treaca granita în Turcia cu autobuzele, atrasi de chilipirurile pe care le pot obtine de pe urma deprecierii lirei turcesti, relateaza agenția Associated Press, citata de Agerpres. Prima lor oprire este la casele de schimb dupa care se îndreapta spre…