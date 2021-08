Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat ieri 14 percheziții domiciliare, in județele Timiș și Caraș-Severin, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate banuite de trafic de migrați, constituirea unui grup infracțional organizat și spalare de bani. 13 mandate de aducere au fost puse in executare, iar cinci […] Articolul Cinci persoane arestate intr-un dosar de trafic de migranți și spalare de bani. Procurorii DIICOT au gasit și droguri in urma perchezițiilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…