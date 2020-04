Cinci partide ar ajunge în Legislativ, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cinci partide politice ar accede in Legislativ. Sunt datele sondajului „Masurarea impactului socio-economic al COVID-19”, realizat de IDIS Viitorul in perioada 31 martie- 12 aprilie 2020. Astfel, cei mai mulți cetațeni din cei deciși sunt gata sa-și dea votul pentru PSRM – 41,6%. Pe locul doi este PAS – 21,2%, urmat de PDM cu 7,8%. Totodata Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

