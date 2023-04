Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, București si Iași. Cele cinci orașe sunt in topul celor mai sigure locuri din lume, potrivit evaluarii uneia dintre cele mai mari platforme care ofera date despre calitatea vieții și rata criminalitații la nivel global. Abu Dhabi a ieșit pentru al șaselea an la rand…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, luni, ca cinci orase din Romania sunt in topul celor mai sigure locuri din lume, clasamentul fiind realizat de o importanta platforma, pe baza datelor transmise de contributori. Cluj-Napoca este primul dintre cele cinci orase, pe locul 23, urmat de Timisoara,…

- Avem mai multe orașe din Romania care sunt prezente in topul celor mai sigure locuri din lume. Enumeram Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, București sau Iași. Și topul conține peste 200 de orașe din intreaga lume. Și Baia Mare nu se afla printre ele și asta ne spune multe. Nu cred ca este o surpriza pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 222 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 121 locuri de munca pentru: bucatar, manager departament, manager bucatarie, șofer de cisterna, brutar, patiser, muncitor in producția de crabi, muncitor…

- Medicul roman Radu Lupescu, anestezist si presedintele Asociatiei Medicilor din Clinica Rhena de la Strasbourg, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, despre stimulatoarele cardiace prelevate de la decedati, ca studiile medicale arata clar ca stimulatoarele cardiace…

- HARTA cutremur: Cele mai periculoase și cele mai sigure zone din Romania, in caz de seism puternic. Unde se afla județul Alba Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP) au aratat care sunt cele mai periculoase și cele mai sigure zone din Romania in caz de cutremur.…

- Romania a primit anul acesta aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc Romaniei 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice in spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apa și…

- Una dintre cele mai importante cai navigabile romanești au intrat in atenția Guvernului, ce este dispus sa investeasca aproape 1,7 miliarde de lei in reabilitarea sa. Pe ordinea de zi a primei ședințe de Guvern din noul an se afla și obiectivul „Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare…