Cinci oportunități pentru copii de care trebuie să profităm neîntârziat Pandemia de COVID-19 este prima criza cu adevarat globala din viata noastra. Indiferent unde traim, pandemia ne afecteaza pe toti, mai ales copiii. Milioane de copii nu au acces la servicii medicale de baza, la educatie si la protectie din simplul motiv ca s-au nascut in saracie sau din cauza apartenentei etnice, a religiei ori a rasei lor. COVID-19 a adancit aceste inegalitati, iar impactul social, economic si sanitar al pandemiei se va resimti multi ani de acum inainte. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de spații logistice și industriale P3 Romania a semnat, in 2020, contracte de inchiriere pentru aproximativ 220.000 de metri patrați de spații de depozitare și birouri, dintre care 55.000 mp reprezinta contracte noi si 165.000 mp prelungiri ale contractelor existente. Aceste rezultate…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Papa Francisc a declarat sambata ca intenționeaza sa se vaccineze anti-COVID-19 saptamana viitoare și a indemnat ca toata lumea sa fie imunizata, pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a tuturor celorlalți, relateaza Reuters. „Cred ca dinpunct de vedere etic toata lumea ar trebui sa se vaccineze”,…

- In urma cu un an, in orasul Wuhan din China izbucnea o boala infectioasa, respiratorie, o forma de pneumonie care nu raspundea la tratamentele clasice. De atunci, peste 76,8 milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus, din care 43,3 milioane au trecut cu bine peste aceasta boala fiind declarati…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru „mai rau”, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Este un semnal de alarma”, a avertizat…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru ”mai rau”, relateaza AFP, citata de HotNews.ro."Este un semnal de alarma.…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Peste 1 miliard de persoane ar putea trai in saracie extrema pana in 2030 din cauza efectelor pe termen lung ale pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu publicat joi de ONU si citat de DPA. Aceasta cifra ar putea fi atinsa daca revenirea la normal este prelungita si criza economica persista,…