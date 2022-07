Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți comercianți din mall-ul Baneasa, din Capitala, au fost controlați miercuri, 29 iunie, de inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). In urma verificarilor, s-au descoperit mai multe probleme pentru care s-au dat amenzi de 187.000 lei, iar 10 operatori economici…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a realizat, pe 29 iunie 2022, 36 de actiuni de control in Complexul Comercial Mall Baneasa Bucuresti, pentru a verifica modul in care acestea respecta drepturile consumatorilor prevazute de lege. "In urma fiecarei actiuni de control, apar lacrimile…

- ANPC a amendat comerciantii dintr un mall bucurestean Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a intreprins, pe 20 iunie 2022, o ampla actiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor si, implicit drepturile acestora, de catre operatorii economici din…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au controlat timp de 2 zile, 2-3 iunie, toate restaurantele și cluburile care iși desfașoara activitatea in Centrul Vechi din București. In urma controalelor, au fost inchiși temporar 23 de operatori, aproape un sfert din cei controlați, și au fost aplicate amenzi…

- Comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat noi amenzi in urma controalelor efectuate in Hala Obor, valoarea sanctiunilor aplicate, miercuri, fiind de 447.000 de lei. Din 39 de operatori economici controlați, la 38 au fost constatate abateri de la lege, se arata…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al ANPC, inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au continuat controalele in Hala Obor din Capitala. ”Echipe ale Comisariatelor Regionale pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) din Regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul intregii țari, conform tematicii specifice…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat, in ultima perioada, supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor care se vor afla pe mesele rom,anilor de Sarbatorile de Paști. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, initiate…