- Luni, 24 aprilie, la DRDP Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Pana la termenul limita au depus oferte cinci firme și asocieri de firme. Pe lista…

- Conform informațiilor oficiale de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri – Ministerul Transporturilor, se lucreaza la elaborarea documentația in vederea obținerii autorizației de construire care trebuie predata in iunie, iar proiectul tehnic complet, in august, iar pentru aceasta, de la ordinul de…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca astazi, de la ora 10:00, s-a redeschis traficul pe bretelele de coborare/urcare in zona conexiunii DN 6 cu centura Timișoara Nord și viitoarea centura Timișoara Sud. „In ultimele saptamani, echipele DRDP Timisoara, prin Secția Producție (SPLD)…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat, joi, in SEAP, procedura de licitație deschisa pentru atribuirea contractului avand ca obiect “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Firma sau grupul de firme care va caștiga licitația va…

- In așteptarea finalizarii licitației care va desemna firma ce va continua lucrarile pe Centura de Sud a Timișoarei, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara asfalteaza temporar gropile in zona Freidorf.

- CFR a anuntat joi, 16 martie, ca trei operatori economici din Romania au depus oferte pentru licitatia de proiectare si executie a modernizarii, consolidarii si reabilitarii Garii de Nord din București, proiect cu o valoare estimativa de 471,15 milioane de lei, adica aproape 100 de milioane de euro.Ofertele…

- Incepand din acesta vara pe Transfagarașan , cea mai spectaculoasa șosea din Romania, se va putea circula in mai multa siguranța, transmite DRDP Brașov . Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a contractat lucrari ample de securizare a versanților stancoși, dupa ani de zile in care caderile…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a declarat, vineri, la Timișoara, ca spera ca un alt constructor sa intre rapid in execuție pentru finalizarea lucrarilor la Centura de Sud a Timișoarei. Șoseaua este realizata doar in proporție de 60%.