Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Mihai Fifor a declarat miercuri, 8 august, la Craiova ca nu intentioneaza in acest moment sa faca vreun demers pentru reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, dar a recunoscut ca armata are nevoie urgenta de resursa umana.

- Delta Dunarii a fost aleasa ca prim loc de testare a unui joc de realitate augmentata de genul Pokomn Go, cu ajutorul caruia oameni de știința din Europa vor sa monitorizeze mediul inconjurator.

- Beyonce, o cantareața renumita din SUA, a trecut prin niște momente foarte rușinoase pentru un artist, dar in același timp și traumatizante. Milioane de oameni au fost martori la ceea ce s-a intamplat pe scena.

- El a fost impresarul formatiei IRIS si totodata unul din cei mai buni prieteni ai mei. Dumnezeu sa-l odihneasca in pacea cerurilor si in linistea lor si sa ii ierte pacatele facute cu stiinta sau far' de stiinta cu gindul sau cu fapta de voie sau far de voie.

- Antarctica a pierdut circa 3 miliarde de tone de gheata din anul 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape 8 milimetri, iar aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in cursul ultimilor cinci ani, conform unui studiu publicat miercuri de o echipa internationala de…

- De marti 12 iunie, Mercur seful comunicarilor intra in emotionalul si casnicul Rac, deci pregateste-te pentru cateva saptamani de vorbit si gandit dedicat spre zona familiei, casei, copiilor si amintirilor emotional Miercuri 13 iunie, o zi cu dubla forta : Luna este noua in Gemeni iar senzualul…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca un asteroid, membru permanent al sistemului nostru solar, provine din afara acestuia. Cercetatorii au numit acest asteroid „un imigrant interstelar”, descoperirea acestuia oferind noi indicii in legatura cu formarea vietii pe Pamant, scrie The Guardian.Desi…

- Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din Alba Iulia au devenit pentru o zi oameni de știința in cadrul programului „Școala Altfel”. Ei au descoperit conținutul nevazut dintr-o picatura de apa cu ajutorul microscopului, au studiat legile fizicii și le-au aplicat intr-un mod interactiv…