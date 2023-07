Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Alianza - FAS, din El Salvador, a fost suspendat dupa ce fanii s-au calcat in picioare la intrarea in arena. Pana acum, s-au inregistrat 12 victime, alte 100 de persoane fiind ranite. O tragedie lovește fotbalul. In El Salvador, fanii s-au calcat in picioare la un meci din returul „sferturilor”…

- In seara zilei de 9 mai, in aceeași zi in care un singur tanc T-34 a trecut prin Piața Roșie in timpul paradei de Ziua Victoriei de la Moscova, s-a intamplat ceva neașteptat, scrie Kyiv Independent, intr-o analiza a situației de pe frontul din Bahmut. Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari…

- O racheta lansata din Fașia Gaza a lovit joi un bloc de locuințe din Israel, omorand o persoana, in condițiile in care incercarile de a se ajunge la un acord de incetare a focului sunt blocate, dupa cateva zile de violențe intre cele doua parți, soldate cu moartea a cel puțin 28 de palestinieni, relateaza…

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…

- Cel puțin o persoana a fost ucisa, iar alte zece ranite, marți, dupa ce o racheta ruseasca a lovit muzeul de istorie locala din orașul Kupiansk, in estul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat o „noua crima de razboi”.

- Situația de pe frontul din Ucraina nu cunoaște evoluții spectaculoase, insa luptele in zonele cele mai fierbinți continua cu aceeași intensitate. Bahmut, oraș pe care ucrainenii refuza sa-l cedeze, este atacat in valuri de forțele ruse, care dupa mai multe luni de asalturi neincetate nu au reușit sa-l…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Doua persoane au murit si aproape un milion erau in continuare private de curent electric joi seara, dupa ce o furtuna de gheata a paralizat estul Canadei, provocand pagube materiale pe scara larga, in special in Montreal.