- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea

- Cel putin opt persoane au fost ucise luni intr-un atac cu doua rachete rusesti asupra unei cladiri rezidentiale din Pokrovsk, estul Ucrainei, regiune in care armata rusa sustine ca castiga teren in ultimele zile.

- Noua oameni au fost raniți la Dnipro, in estul Ucrainei, de rachete lansate de armata rusa. Au fost parțial distruse un complex rezidențial și sediul Serviciului de Securitate Regional al Ucrainei.

- Bilantul deceselor in urma incendiilor de vegetatie declansate in mai multe regiuni din Algeria a crescut luni la 34, printre care si 10 soldati, a precizat Ministerul de Interne in contextul valului de canicula care a cuprins nordul Africii si sudul Europei, informeaza Reuters.

- Tragedie la Liov, in vestul Ucrainei. Cinci oameni au murit și aproape 40 au fost raniți, dupa ce o racheta ruseasca a lovit un bloc de locuințe. 50 de apartamente au fost distruse. Echipele de intervenție cauta in continuare supraviețuitori.

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta, marti seara,…

