Cinci noutăți fiscale din Monitorul oficial: de la telemuncă, la persoanele fizice ce dețin clădiri în proprietate Recent au aparut în Monitorul oficial mai multe acte normative cu aplicabilitate și în domeniul fiscal. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o scurta analiza a lor. Unele se refera la telemunca, altele la raportarile contabile sau lafaptul ca unitațile administrativ teritoriale au dreptul sa angajeze zilieri.



*toate paragrafele de mai jos îi aparțin lui Adrian Bența

1. Telemunca

OUG nr. 192/2020 aduce câteva masuri de respectare a purtatii maștii în toate spațiile publice, la locul de munca și în mijloacele de transport în comun, însa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in decursul zilei de miercuri, peste 6.000 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- ​În situația unei concilieri, salariatul va putea fi reprezentat de un consultant extern, însa cu liberul consimțamânt al parților, conform Legii 213/2020, publicata recent în Monitorul oficial. Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, legea aduce și o procedura de respectat…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Hunedoara, au fost desfasurate actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun.…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de duminica, aproape 1.300 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Guvernul Orban urmeaza sa aprobe, joi, modificarea HG privind prelungirea starii de alerta in Romania incepand din 16 august, in vederea completarii actului normativ cu masuri de protectie sanitara pe perioada campaniei electorale. Pe ordinea de zi a ședinței de joi se afla, de asemenea, un proiect…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de joi, peste 900 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de miercuri, peste 900 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 1.000 amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii…