Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta dimineata, ca inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, numarul acestora la nivel national a ajuns la 64. Este vorba de contacti ai celor depistati pozitiv, respectiv un barbat, 39 ani, contact cu persoana…

- Inca cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, in București. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat vineri existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate in București, la „Matei Balș”. Numarul cazurilor la ni...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11 martie 2020, la ora 17.00, a mai fost diagnosticat inca un barbat din București cu coronavirus, astfel ca numarul cazurilor a ajuns la 36. „Este vorba despre un barbat din București, de 56 ani, care a calatorit in Israel in perioada 22-29…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Inca doua cazuri de infectie cu coronavirus au fost confirmate luni in Romania, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, numarul persoanelor depistate pozitiv ajungand la 17. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Buzau si barbat de 60 de ani din Bucuresti. ...

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…