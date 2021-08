Cinci muncitori prinși sub un mal de pământ lângă Biblioteca Națională UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor informații trei muncitori au fost raniți. In […] The post Cinci muncitori prinși sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

