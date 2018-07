Stiri pe aceeasi tema

- Traficul din Bucuresti se reduce pe perioada verii la jumatate, iar luna august este perioada in care se regasesc cele mai putine masini pe strazile din Capitala, potrivit lui Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Hotii de buzunare gasesc cele mai inedite metode pentru a-i usura pe calatori de bani si bunurile de valoare. De aceea, este obligatoriu sa va luati masuri de precautie pentru a nu ajunge in astfel de situatii.

- Politia face cateva recomadari pe care soferii ar trebui sa le respecte pentru a conduce in siguranta pe perioada verii. Elemente care genereaza pericole: -motorul se supraincalzeste in localitatile urbane unde traficul se desfasoara pe sectoare lungi cu viteze foarte ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca. Angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe…

- Sarbatorile de Rusalii vin pentru bistriteni cu o traditie pastrata inca in cateva sate din Bistrita-Nasaud – impanatul boului. Obiceiul, vechi de sute de ani, aduna in perioada Rusaliilor sute de oameni in satele in care se mai respecta.

- In perioada 12.05.2018– 16.09.2018, circulația rutiera va fi restricționata la fiecare sfarșit de saptamana, in centrul Bacaului, pe tronsonul Calea Marașești, intersecție cu str. I.S. Sturza- Casa de Asigurari de Sanatate. Astfel, in fiecare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incepand din 1 iulie, Tarom va incepe operarea rutei Constanta ndash; Chisinau, cu minim 3 frecvente saptamanale pe perioada verii, informeaza Ziarul Financiar. Directorul Aeroportului Mihail Kogalniceanu, Bogdan Artagea, a anuntat, ca Tarom revine la Constanta si va opera un zbor spre Chisinau, in…

- Stațiunea montana Straja urmeaza a fi gazda mai multor competiții sportive atat naționale cat și internaționale. In vara, aici va avea loc un concurs internațional de motociclete, dar și o ediție a concursului de longboard. Pentru ca aceste evenimente sa se desfașoare in bune condiții, autoritațile…