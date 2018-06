Cinci motive pentru care sa vii la Fashion Route 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In curand, șase echipe de mini-rugby și tot atatea de old-boys din Barlad și județele Iași, Galați, Suceava și Vrancea, precum și din Chișinau se vor intalni la „Turneul corturilor”. Sub motto-ul „Rugby de la mic la mare”, Departamentul Dezvoltare Moldova Nord din cadrul Federației Romane de Rugby (FRR)…

- In acest an, mai multe vedete internationale vor concerta la Festivalul Sziget dupa ce organizatorii au reusit sa majoreze bugetul cu 12 la suta ajungand pana la 8,6 miliarde de forinti (129 milioane de lei), cheltuind doar pentru interpretii de pe scena mare cu un miliard de forinti mai mult, potrivit…

- In planul sau de evenimente pentru anul 2018, Centrul EUROPE DIRECT Targoviste din cadrul Bibliotecii Judetene “Ion Heliade Post-ul Centrul Europe Direct organizeaza o noua ediție a Zilei Europei! Vezi regulamentul concursului! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Papuși ”Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, ajunge la cea de-a 13-a ediție și se va desfașura in perioada 7-13 mai 2018. Aceasta ediție este una speciala pentru ca se desfașoara sub semnul Centenarului – Alba 100,…

- Top-modelul britanic Naomi Campbell a declarat ca editorii revistei Vogue ar trebui sa lanseze o editie africana pentru a recunoaste astfel contributia deosebita adusa de modelele provenind de pe acest continent industriei modei, criticata adeseori pentru lipsa sa de diversitate, informeaza Reuters…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a reacționat dupa dezvaluirile recente ale lui Vlad Cosma. Vlad Cosma a aratat o noua inregistrare intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, care arata cum se falsifica probe de procurorii de la DNA Ploiești. Astfel, Vlad Cosma spune ca pentru susținerea unor declarații…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…

- Florin Calinescu a fost fascinat de dansul unei concurente de la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a patra ediție a showului care a ajuns la al optulea sezon. Vineri seara, in cea de-a patra seara a sezonului 8 de la Romanii au talent, nu doar telespectatorii au ramas cu gura cascata in timpul…