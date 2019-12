Stiri pe aceeasi tema

- Furtuni puternice au provocat victime și mari pagube materiale in multe țari europene. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru Franța, Spania și Portugalia, unde sunt declarate coduri roșii de vreme rea.

- Vanturile puternice si ploile torentiale cauzate de furtuna Elsa s-au abatut asupra Peninsulei Iberice in noaptea de joi spre vineri, provocand moartea a cel putin patru persoane in Spania si Portugalia, informeaza AFP. Vineri dimineata, legaturile maritime dintre Maroc si Spania in stramtoarea…

- Doi cetateni romani, tata și fiu, au murit intr-un tragic accident produs in Spania. Tragedia s-a produs la ieșire din Don Benito, localitate din provincia Badajoz, in vestul Spaniei.Polițiștii spanioli spun ca doua mașini s-au izbit frontal in jurul orei locale 14.00 (15.

- Analfabetismul functional la elevi Foto Agerpres Elevii români au obtinut rezultatele cele mai slabe din ultimii noua ani la testele PISA - o evaluare care pune accent pe competentele necesare pentru viata personala, sociala sau pentru integrarea pe piata muncii. Cu alte cuvinte,…

- Piața de legume și fructe Pucheni din Rahova e deschisa non-stop, șapte zile pe saptamana, și nu-și ia pauza nici in ziua alegerilor prezidențiale. Mai toți vor sa inchida azi taraba mai devreme sa mearga sa voteze. Cei mai mulți dintre ei au lucrat in straintate, dar Italia, Spania, Anglia, Portugalia,…

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, potrivit Agerpres Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare…