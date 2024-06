Stiri pe aceeasi tema

- Ilaria Salis, activista italiana antifascista arestata și inchisa in Ungaria dupa ce a atacat in 2023 mai mulți militanți de extrema-dreapta, urmeaza sa fie eliberata din detentie fiindca duminica, 10 iunie, a fost aleasa eurodeputata, relateaza Euronews.Femeia, in varsta de 40 de ani, o profesoara…

- Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters, conform Agerpres.

- “Vrem sa dam sange maghiar pentru Ucraina? Nu vrem! Nu vom merge la razboi si nu vom muri pentru altii pe taram strain”, a spus Orban, potrivit MTI. „Acesta este adevarul ungurilor”, iar acum sarcina dumneavoastra este sa transformati „adevarul ungurilor in adevar european”, a adaugat el. Viktor Orban…

- Mark Rutte, prim-ministru in exercitiu al Olandei, s-a declarat "optimist" cu privire la sansele sale de a fi numit noul secretar general al NATO, dar a subliniat ca acest lucru "nu este inca decis" din cauza lipsei de sprijin din partea Romaniei, Slovaciei si Ungariei, informeaza Agerpres, care preia…

- In urma unei intalniri de lucru cu omologul sau de la Budapesta, Sandor Pinter, ministrul Afacerilor Interne din Romania, Catalin Predoiu, a reiterat angajamentul Ungariei de a susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen, inclusiv cu deschiderea frontierelor terestre, in cursul acestui an. “Dupa discuțiile…

- Ministrul de Externe al Ungariei susține ca liderii UE și ai NATO, precum și politicienii de stanga din SUA, aduc riscul unui nou razboi mondial, prin faptul ca ofera sprijin militar Ucrainei. Ministrul de Externe de la Budapesta, Szijjarto Peter, este un colaborator apropiat al premierului Viktor Orban,…

- Serviciul de securitate al Ungariei a inceput pregatirea unor masuri stricte de securitate pentru sosirea unei delegații chineze la Budapesta la inceputul lunii mai. Deși vizita inca nu a fost confirmata public și a fost anunțata doar de mass-media, pare din ce in ce mai probabil ca președintele Chinei…

- ''Nicio tara membra din Europa Centrala si de Est nu a delegat un secretar general la NATO in intreaga sa istorie, prin urmare ar fi timpul, avand in vedere in special faptul ca principala provocare de securitate vine din aceasta directie'', a declarat miercuri, la Bruxelles, ministrul de externe ungar,…