- Autoritatile cubaneze au confirmat ca 110 persoane au murit, dupa ce un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit in apropierea aeroportului din Havana, principalul aeroport din Cuba, fiind cel mai grav incident aerian din Cuba in ultimii 30 de ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin 25 de oameni au murit, inclusiv sase jurnalisti, in urma a doua atentate sinucigase coordonate, revendicate de Stat Islamic, care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, intr-o zona in care se afla sediile mai multor institutii afgane si ambasade straine. Dublul…

- Pompierii indonezieni incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la o sonda petroliera din provincia Aceh, soldat cu zece morti si pana la 40 de raniti, au anuntat autoritatile, precizand ca exista suspiciuni ca sonda opera ilegal, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel puțin 18 persoane au murit și alte cinci au fost ranite în urma unui incendiu izbucnit, marți, într-un club din orașul Qingyuan, situat în provincia Guangdong din sudul Chinei, informeaza The Associated Press. Potrivit autoritaților, incendiul a izbucnit în jurul orei…

- Inundatiile provocate de trecerea unui ciclon tropical care a adus ploi torentiale in Republica Insulelor Fiji a cauzat moartea a cel putin patru persoane dintre cele cinci care au fost luate de torenti, a anuntat luni un reprezentant al centrului pentru gestionarea dezastrelor, citat de Reuters…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…