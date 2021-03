Cinci morți și 40 de răniți după un grav accident pe o autostradă Cine oameni au murit și 40 au fost raniți dupa un grav accident rutier care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe o autostrada din Polonia. Din primele informații, un autocar din Ucraina, in care se aflau 57 de calatori, toți cetateni ucraineni, a parasit carosabilul in apropierea unui popas si s-a […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

