- Autoritatile ucrainene au anuntat, luni seara, ca armata rusa a atacat un imobil rezidential situat intr-o zona din regiunea Donetk aflata sub control ucrainean, informeaza site-ul Tagesschau.de si cotidianul Le Monde. Cel putin o persoana a fost ucisa in atacul atribuit Rusiei, iar alte patru sunt…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite luni intr-un atac cu doua rachete ruse asupra unei cladiri rezidentiale din orasul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anuntat Kievul, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. Prima racheta a ucis patru persoane, iar un responsabil al serviciilor de…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…

- Suna alarmele de raid aerian in Kiev, joi dimineața. Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei a ucis un copil și doi adulți, azi noapte. Cel puțin 12 oameni au fost raniți, spun autoritațile, potrivit CNN. Forțele ucrainene susțin ca au doborat toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, insa…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și