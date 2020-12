Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite intr-un incident produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In total, 15 persoane au fost ranite in incident. Potrivit […] Articolul Cinci morti, intre care un bebeluș, si 15 raniti dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de pietoni, intr-un oraș din Germania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .