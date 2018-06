Bilantul cutremurului care s-a produs luni dimineata in regiunea Osaka din Japonia a crescut ajungand la 5 morti si circa 370 de raniti, au anuntat marti autoritatile citate de AFP. Cea de-a cincea victima este un barbat in varsta de 66 de ani al carui corp neinsufletit a fost gasit marti in locuinta sa, sub carti si CD-uri, a declarat un purtator de cuvant al guvernului local. Luni au fost anuntate trei persoane decedate, printre acestea numarandu-se o fetita in varsta de noua ani. Copilul si-a pierdut viata in timp ce se indrepta spre clasa si a fost surprinsa de prabusirea unei portiuni superioare…