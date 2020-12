Cinci morți după ce o clădire s-a prăbușit parțial în centrul Lisabonei Cinci persoane au fost ranite, duminica, din cauza prabusirii partiale a unei cladiri în centrul Lisabonei, în urma unei explozii, a anuntat Serviciul de pompieri portughez, transmite Reuters, citata de Agerpres.



O purtatoare de cuvânt a Serviciului de pompieri a declarat ca cei cinci raniti, dintre care unul în stare grava, au fost spitalizati.



Aproximativ 50 de pompieri au participat la operatiunea de stingere a focului. Ei nu au putut intra în imobil tinând cont de pericolul prabusirii totale a acestuia.



Deocamdata nu se cunoaste cauza…

Sursa articol: hotnews.ro

