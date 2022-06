Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise luni in regiunea ucraineana Donetk (est) controlata de separatistii prorusi, in ceea ce oficiali ai separatistilor au declarat ca au fost unele dintre cele mai puternice bombardamente ucrainene, relateaza marti Reuters. Oficiali separatisti si agentiile de presa…

- Autoritatile ucrainene anunta marti atacuri ruse cu racheta vizand satul Desna, in regiunea Cernihiv, care ar fi cauzat pierderi grele, potrivit sefului Administratiei Militare, relateaza AFP.

- Doi oameni au fost ucisi in urma bombardarii de catre rusi a unei scoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar exista temerea ca circa 60 de persoane prinse sub daramaturi si-ar fi pierdut la randul lor viata, a declarat duminica guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters. Gaidai…

- Vitali Ignatiev, care detine functia de ministru de externe in guvernul autoproclamat al Transnistriei, a declarat miercuri intr-un interviu acordat prin videoconferinta agentiei Reuters ca ‘situatia este alarmanta, deoarece Transnistria a suferit atacuri teroriste’. Ignatiev a reluat acuzatiile separatistilor…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite in urma unei explozii care a izbucnit la o moschee din vestul Kabulului, Afganistan, vineri, au declarat oficialii locali. Incidentul a avut loc pe fondul unui val de atacuri asupra lacasurilor de cult afgane si a tintelor civile in timpul lunii…

- Rusia a declarat luni ca a lansat in cursul noptii de duminica spre luni atacuri in masa asupra efectivelor si infrastructurii militare ucrainene, folosind fortele sale aeriene, rachete, artileria si sistemele de aparare aeriana pentru a lovi sute de tinte pe teritoriul vecinului sau sudic, relateaza…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 au fost ranite in bombardamente ale fortelor ruse la Oceac si Mikolaiv, in sudul Ucrainei, anunta luni parchetul ucrainean, relateaza AFP. ”Din cauza bombardamentelor inamicului, sapte locuitori de la Oceac au fost ucisi, iar alti 20 (au fost) raniti. In orasul…

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte peste 100 au fost ranite in urma seismului puternic cu magnitudinea de 7,4 grade care a lovit miercuri seara estul Japoniei, ducand la emiterea unei alerte de tsunami pe coasta de nord-est a tarii, relateaza AFP si Reuters.